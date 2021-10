Prezes Fundacji Małych Stópek spotkał się z papieżem

Papież Franciszek poświęcił w środę w Watykanie dwa Dzwony "Głos Nienarodzonych" dla Ukrainy i Ekwadoru. To dzieło podkarpackiej Fundacji ŻYCIU TAK, która była pomysłodawcą pierwszego Dzwonu "Głos Nienarodzonych". Jego dźwięk wybrzmiał w kwietniu w Szczecinie. Dziś wraz z przedstawicielami Fundacji w Rzymie z Ojcem Świętym spotkał się ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, która włączyła się w sfinansowanie kolejnych dzwonów.

W kwietniu dzwon "Głosu Nienarodzonych" zabrzmiał w Szczecinie zamiast "Marszu dla Życia", który nie odbył się ze względu na obostrzenia epidemiczne. Inicjatywa rozeszła się szerokim echem i teraz dzwony dotrą do kolejnych krajów.- Gdy tylko dowiedziałem się, że jest taka inicjatywa, żeby kolejne dzwony były odlane właśnie dla Ukrainy i Ekwadoru, Fundacja Małych Stópek włączyła się w zbiórkę funduszy, co też zaowocowało odlaniem tych dzwonów i dziś ich poświęceniem - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk.Dziś papież Franciszek wypowiedział też przy tym ważne słowa - mówi ks. Kancelarczyk. - Na prośbę polskiej Fundacji ŻYCIU TAK poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł „Głos Nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.Ks. Tomasz przedstawił też papieżowi działalność Fundacji Małych Stópek w Szczecinie.