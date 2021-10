Goleniowscy radni przeciwni powstaniu zakładu pirolizy opon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K. Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radni Goleniowa mówią "nie" zakładowi pirolizy opon. Taka inwestycja miała powstać w Budnie, kilka kilometrów do tego miasta. Mieszkańcy zaprotestowali.

- W razie pożaru czy jakiegokolwiek wybuchu, wytwarzają się substancje chemiczne. To jest nasz wioskowy teren rekreacyjny. Nie po to przyszliśmy na wieś, żeby się tak tutaj szarpać - mówiła mieszkanka.



Podzielamy zdanie mieszkańców - mówił Tomasz Banach, zastępca burmistrza Goleniowa.



- To nie jest zwykła inwestycja np. produkcji nici, tylko taka, która bardzo znacząco będzie oddziaływała środowiskowo - mówił Banach.



Władze miasta chcą utworzyć plan zagospodarowania, którego zapisy uniemożliwiłyby powstanie tego typu inwestycji. Radni jednogłośnie poparli uchwałę w tej sprawie.



Na razie nie ma też stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk, przewodnicząca komisji Skarg, Wniosków i Petycji.



- Te procedury służą do tego, żeby w tym miejscu i - tak ja to rozumiem - na terenie gminy Goleniów, nie powstawały inwestycje stanowiące potencjalnie istotne zagrożenie, zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi - mówiła Skałecka-Włodarczyk.



Inwestor na razie nie spotkał się z władzami miasta. Piroliza to metoda recyklingu polegająca na podgrzaniu rozdrobnionych opon i wydzieleniu z niej m.in. olejów i stali.