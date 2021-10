Trzeci zbiornik LNG pomoże w spłacie budowy tunelu

Trzeci zbiornik na gaz skroplony w Świnoujściu jest w budowie. Jego powstanie to dla miasta dobra wiadomość i zastrzyk finansowy.

Dzięki podatkom za nowy obiekt możliwa będzie spłata zobowiązań związanych z budową tunelu pod Świną.W tej chwili z terminalu LNG do kasy miasta - z tytułu podatku od nieruchomości - trafia 40 mln zł rocznie. Trzeci, największy zbiornik, jaki powstaje, świnoujski budżet zasili jeszcze bardziej.Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz przyznaje, że zastrzyk finansowy pomoże w spłacie budowy tunelu.- To są właśnie dodatkowe środki, które gmina uzyska, myślę, że w 2024 roku, które umożliwią po zakończeniu budowy tunelu spłatę zobowiązań - wierzy Żmurkiewicz.Dodaje, że na razie wysokość podatków od kolejnych nieruchomości terminalu LNG można tylko szacować.- To jest 2 proc. od wartości danej inwestycji. Liczę, że 20 mln z tytułu ukończonej inwestycji powinniśmy uzyskać - dodaje prezydent Świnoujścia.Koszt budowy tunelu, to ponad 910 mln zł. Samorząd z własnego budżetu dopłacić musi 15 proc. wartości inwestycji.