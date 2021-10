1000 porcji bezpłatnego żurku w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Gorącą zupę można będzie zjeść za darmo w centrum Kołobrzegu. Wszystko w ramach obchodów światowego dnia walki z głodem.

Od rana na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu płonie ognisko, a na ogniu stanął gar do którego trafiają kolejne składniki żurku. Zupę gotują wolontariusze fundacji Wolne Miejsce, którzy w ten sposób przyłączyli się do obchodów światowego dnia walki z głodem.



Zupę bezpłatnie będzie mógł odebrać każdy chętny, a koordynator akcji Kamil Barwinek mówi, że na mieszkańców będzie czekało tysiąc porcji żurku.



- Zupę będzie można skonsumować na miejscu, wziąć na wynos. Nie będzie ograniczeń, jeżeli ktoś będzie chciał tego żuru zabrać więcej - mówi Barwinek.



Po tym, jak wolontariusze nakarmią głodnych kołobrzeżan, rozpoczną planowanie kolejnej edycji wigilii dla samotnych. Już w październiku rozpoczną zbiórkę darów, które z okazji świąt Bożego Narodzenia trafią do 400 potrzebujących osób.