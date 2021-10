Współpraca starostwa i Grupy Azoty Polyolefins przy specjalistycznym szkoleniu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkuset przyszłych pracowników budowanej fabryki polimerów przejdzie specjalistyczne szkolenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach.

Nauka na kilkudziesięciu kierunkach rozpocznie się już za kilka tygodni i potrwa co najmniej do grudnia 2022 roku. Umowę w tej sprawie Starostwo Powiatowe i Grupa Azoty Polyolefins zawarły w piątek w Policach.



- Na początku działalności będziemy potrzebowali przede wszystkim elektryków z uprawnieniami - mówi Wojciech Blew z Grupy Azoty Polyolefins. - Będzie zamontowanych prawie 18 tysięcy punktów pomiarowych, będzie zamontowanych ponad 120 silników elektrycznych o mocy od kilku kilowatów aż do 31 megawatów. Do obsługi tego potrzebujemy ludzi wykształconych i z uprawnieniami do tego, żeby móc tym kierować.



Nie tylko przyszli elektrycy z uprawnieniami, ale także przyszli operatorzy dźwigów czy też suwnic mogą się do nas zgłaszać - mówi Beata Chmielewska ze Starostwa Powiatowego w

Policach. - Mówimy o kilkudziesięciu propozycjach i będę to podkreślać, w zależności od zapotrzebowania, zarówno spółki, jak i osób, które będą się zgłaszały. Zbieramy zapotrzebowanie, zarówno ze strony mieszkańców, jak i ze strony pracodawcy.



Wszystkie kursy zawodowe są bezpłatne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mieści się przy ulicy Korczaka 5 w Policach.