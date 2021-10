Mistrzowie olimpijscy (w niedalekiej przyszłości) rywalizują na Floating Arena [ZDJĘCIA]

Są dzieci ze Szczecina, ale także z Polic. To już siódma edycja zawodów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 150 dzieci rywalizuje na basenie Floating Arena w Szczecinie. Trwają tam miejskie mistrzostwa Alsecco Cup.

Są dzieci ze Szczecina, ale także z Polic. To już siódma edycja zawodów.



- Bardzo lubię wodę i zazwyczaj jak mam wybierać, czy jadę w góry czy nad morze, to zawsze wybieram wodę. - Moim marzeniem na teraz jest, żeby wygrać ten turniej - mówili młodzi pływacy.



- Staramy się pokazać jak wygląda profesjonalna organizacja zawodów, zachęcić ich do pływania i uprawiania sportu. Mam nadzieję, że dzięki takim zawodom będziemy w przyszłości mogli zobaczyć mistrzów olimpijskich - podkreśla Wiktor Motylewski, spółka Alsecco, organizator zawodów.



Jest o co walczyć, bo za pierwsze miejsca są smartwatche; oprócz tego dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium są medale.