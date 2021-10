Czy Mariusz G. jest seryjnym zabójcą? Jego obrońca ma wątpliwości

Mariusz G. z Kołobrzegu przyznał się do zabicia trzech kobiet i przeprosił ich rodziny. Jego obrońca mówi natomiast, że 45-latka nie powinno nazywać się seryjnym mordercą.

Proces Mariusza G. rozpoczął się w czwartek w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. 45-latek oskarżony jest o to, że w latach 2016-2019 zamordował i przejął majątek Anety D., Bogusławy R. oraz Iwony K.Morderca przyznał się, przeprosił rodziny ofiar, natomiast ich pełnomocnik, Wiesław Breliński uważa, że nawet kara dożywocia i zadośćuczynienie finansowe nie naprawi krzywd wyrządzonych przez Mariusza G.- Jakież zadośćuczynienie może być dane rodzinom pokrzywdzonych przez sprawcę, który z lekkością na sali rozpraw mówi, że on nam współczuje i nas przeprasza?! Żadne - ocenił Wiesław Breliński.Pomimo stawianych zarzutów obrońca 45-latka, Edward Stępień zaznacza, że jego klienta nie należy nazywać seryjnym mordercą.- Przyznał się do trzech zabójstw, ale czy go można nazwać "seryjnym"? Raczej nie, bo seryjny zabójca planuje następne - argumentował.Mariusz G. dotychczas nie został zdiagnozowany przez psychiatrę. Specjalne badania ma przejść w przyszłym tygodniu.