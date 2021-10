Requiem Mozarta w Filharmonii Szczecińskiej [ZDJĘCIA]

Próba generalna Requiem W.A. Mozarta w złotej sali Filharmonii im. Mieczyslawa Karłowicza w Szczecinie. Fot. Matylda Grączewska Andrzej Lampert w Radiu Szczecin przed koncertem w Filharmonii w Szczecinie. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ponad stu artystów - dwa chóry, czworo solistów i orkiestra symfoniczna, wystąpią w piątek na scenie złotej sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Zabrzmi legendarna Mozartowska Msza za zmarłych - Requiem d-moll KV 626.

- Twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta jest mi bardzo bliska - powiedział popularny nie tylko ze scen klasycznych tenor, Andrzej Lampert. - Uwielbiam ten monumentalizm, tę melancholię, potęgę i siłę, które płyną z tego dzieła. Chciałbym też podkreślić bardzo dobrą współpracę z panią Marią Sydor. To nasze pierwsze spotkanie na scenie i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem jej pracy.



Utwór Wolfganga Amadeusa Mozarta pozostaje tajemnicą, której nie potrafią opisać ani muzycy, ani naukowcy - uzupełniła dyrygentka, Maria Sydor. - Najsłynniejszą i najczęściej grywaną częścią Requiem jest Lacrimosa. I to ona zawiera w sobie płacz, który często towarzyszy nam właśnie w tym okresie. Jest to na pewno trudna muzyka, jeżeli chodzi o udźwignięcie jej emocjonalnie. Uważam, że każdy z wykonawców musi w niej znaleźć chociażby cząstkę tego, co czuje i przeżywa. Jestem przekonana, że tak będzie dziś - podsumowała Sydor.



Koncert rozpocznie się o godzinie 19.



Wykonawcy:



* Paulina Tuzińska - sopran

* Magdalena Pluta - mezzosopran

* Andrzej Lampert - tenor

* Patryk Rymanowski - bas

* Chór Akademicki im. profesora Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (przygotowanie Szymon Wyrzykowski)

* Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (przygotowanie Krzysztof Kusiel-Moroz)

* Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją Marii Sydor