Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu przed cmentarzem duży ruch. Ludzie przyszli by uprzątnąć groby, ale nie brakuje też pracowników cmentarza, którzy starają się sukcesywnie sprzątać spadające z drzew liście. Są też sprzedawcy chryzantem.

Przystrojonych grobów jest już wiele. Ludzie sadzą kwiaty, choć mają obawy, że te mogą zniknąć do poniedziałku, bo jak się okazuje tych, którzy zamiast kupić, zabierają innym, wciąż nie brakuje.



Idąc na świnoujski cmentarz nie trzeba zabierać ze sobą przyborów potrzebnych do wykonywania prac porządkowych. Grabie, łopaty, miotły, szufle i konewki można pożyczyć. Znajdują się przy każdym punkcie poboru wody.



Piątek jest ostatnim dniem, w którym do wejścia cmentarza można dojechać samochodem. Od soboty od godziny 8, odcinek ul. Karsiborskiej od ul. Grunwaldzkiej do głównej bramy będzie zamknięty. Ruch pojazdów będzie zakazany aż do wtorku 8 rano.