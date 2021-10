Szymon za pan brat z politykami [ZDJĘCIA]

Jego hobby to odwiedzanie polityków i samorządowców, z którymi robi sobie zdjęcia i zbiera w specjalnych albumach. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Jego hobby to odwiedzanie polityków i samorządowców, z którymi robi sobie zdjęcia i zbiera w specjalnych albumach. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Jego hobby to odwiedzanie polityków i samorządowców, z którymi robi sobie zdjęcia i zbiera w specjalnych albumach. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Jego hobby to odwiedzanie polityków i samorządowców, z którymi robi sobie zdjęcia i zbiera w specjalnych albumach. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż cierpi na rzadką chorobę, nie przeszkadza mu to w realizacji marzeń. Te są dosyć nietypowe: 20-letni Szymon Wasielak jeździ po całej Polsce i spotyka się z politykami oraz samorządowcami. W ostatnich dniach odwiedził nasz region.

Szymon jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Pochodzi z Gronkowa na Podhalu, jednak wiele czasu spędza w podróżach. Jego hobby to odwiedzanie polityków i samorządowców, z którymi robi sobie zdjęcia i zbiera w specjalnych albumach.



W ostatnich dniach przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w Rewalu i skorzystał z okazji, by odwiedzić wójta miejscowej gminy. Na swoim koncie ma już tysiące podobnych spotkań, ale jak sam mówi, najbardziej zapamiętał dwóch polityków.



- Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, prezydenta Krakowa... - wylicza.



Tata Szymona, Kazimierz Wasielak towarzyszący wraz z żoną w każdej wyprawie syna mówi, że przy okazji takich spotkań barwy polityczne nie mają znaczenia.



- Robimy to dla naszego syna, bo sprawia mu to wielką radość - przyznaje.



Szymon cierpi na rzadką chorobę genetyczną Nicolaidesa-Bareitsera. Jak sam mówi, nie stanie ona jednak na drodze do realizacji marzeń.