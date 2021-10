Dodatkowa linia tramwajowa D11 oraz inne ułatwienia i utrudnienia

Dodatkowa linia D11 kursować będzie w niedzielę i w poniedziałek na trasie z Gumieniec przez pl. Hołdu Pruskiego do Stoczni Szczecińskiej.

31.10.2021 (niedziela)

Na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 8 (Gumieńce – Turkusowa) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością: w godz. 9–18 co 6 minut, w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

linia 10 (Gumieńce – Potulicka) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9–18 co 12 minut

dodatkowa linia D11 (Gumieńce – Stocznia Szczecińska) kursuje w godz. 7:30–20 (9–18 co 12 minut, poza tymi godzinami co 20 minut).

linia 12 (Las Arkoński – Pomorzany) w godz. 9–16:30 kursuje według specjalnego rozkładu jazdy co 6 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 6–7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 12 minut.

w godz. 9–19 co 8–12 minut;

dodatkowa linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9–18 co 20 minut;

linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa)) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–18 co 10 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

linia 62 nie kursuje;

dodatkowa linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 7–18 co 20 minut;

linia 66 nie kursuje;

linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje z częstotliwością:

w godz. 7–9 co 10 minut,

w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,

w godz. 10:30–16 co 6 minut,

w godz. 16–17 co 7–8 minut,

w godz. 17–19 co 10 minut;

linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 12–24 minuty, w pozostałych godzinach bez zmian;

dodatkowa linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) kursuje w godz. 9–18 co 10 minut.

Jej wprowadzenie, to efekt częściowego zamknięcia dla kierowców ulicy Ku Słońcu na odcinku od ronda Gierosa do ronda Pileckiego.- Ulice już teraz są częściowo zamknięte; 1 listopada to oczywiście całkowite zamknięcie ul. Ku Słońcu, w związku z czym zachęcamy do tego, żeby skorzystać np. z parkingów, które są w okolicy centrów handlowych, np. przy ul. Mieszka I, albo skorzystać z komunikacji miejskiej - zaleca Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Ponowne udostępnienie ulicy Ku Słońcu dla kierowców planowane jest w poniedziałek około godziny 22.