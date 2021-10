Procesja ze świętymi na ulicach miasta

Relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Po raz piąty ulicami Szczecina przejdzie w niedzielę procesja ze świętymi. Katolicy obchodzą w mieście Wigilię Wszystkich Świętych, czyli dzień poprzedzający 1 listopada.

W procesji poniosą relikwie przyniesione ze szczecińskich kościołów. Relikwie to doczesne cząstki świętych (np. kawałek kości, paznokci, włosy, krew) lub przedmioty, które oni używali i mieli z nimi fizyczny kontakt. Początek procesji przy figurze św. Jana Pawła II o godz. 20.



- Wyruszymy w mistycznej procesji Wszystkich Świętych. Dlaczego mistycznej?! Dlatego, że każdy, kto będzie obecny doświadczy tej mistyki, doświadczy - niemalże namacalnie - obecności świętych - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



To będzie modlitwa w intencji Szczecina.



- To znaczy: mieszkańców Szczecina. To znaczy: spraw mieszkańców Szczecina prosząc, aby była skuteczna pomoc Wszystkich Świętych - dodaje.



Na zakończenie procesji, o godz. 21 odprawiona zostanie msza święta w Bazylice Archikatedralnej.