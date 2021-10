Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mieszkańcy regionu odwiedzający groby swoich bliskich w Kołobrzegu powinni pamiętać o zmianach organizacji ruchu w okolicach miejscowego cmentarza. Policja apeluje, by nie jeździć na pamięć.

Zmiany tradycyjnie już objęły ulice położone bezpośrednio przy cmentarzu. Janusz Kobylak z kołobrzeskiej policji mówi, że już w niedzielę kierowcy powinni pamiętać o tymczasowej organizacji ruchu.



- Zmiana organizacji jest do 2 listopada, do godz. 7. Na ul. Św. Wojciecha jest ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Starynowskiej, ograniczenie prędkości do 40 km/h - podkreślił policjant.



Policja apeluje, by kierowcy zachowali koncentrację, patrzyli na znaki i nie jeździli na pamięć. Mundurowi zapowiadają też liczne kontrole nie tylko trzeźwości kierowców, ale i stanu technicznego pojazdów.