Sprzęt zakupiono dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. źródło: https://www.facebook.com/kinosckstargard/

Nowoczesny laserowy projektor za prawie ćwierć miliona złotych w kinie Stargardzkiego Centrum Kultury. Sprzęt zakupiono dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Projektor trafił do tzw. "Piwnicy artystycznej". Cechuje go wysoka jakość obrazu i mniejsze zużycie energii.



Poprzednik laserowego wyświetlacza będzie służył do prezentacji filmów podczas plenerowego "Kina na leżakach" w Teatrze Letnim.