Nowe boisko do minikoszykówki i siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej numer 5 w Stargardzie.

Inwestycja powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego kosztem 120 tys zł. Na boisku do minikoszykówki jest kosz z regulowaną wysokością, by grać mogli nawet najmłodsi koszykarze.



To kolejne miejsca do ćwiczeń przy SP nr 5 po boiskach do siatkówki i piłki nożnej, czy skoczni i placu zabaw dla dzieci.