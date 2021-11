Wszystkich Świętych to dzień radości

Dziś Wszystkich Świętych, a więc czas kiedy wspominamy świętych i błogosławionych, ale też wszystkich nieznanych, którzy już są zbawieni. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

1 listopada w Kościele Katolickim to uroczystość Wszystkich Świętych. Chociaż to radosny dzień, to w polskiej tradycji dużo w nim zadumy i smutku.

Czym tak naprawdę jest ta uroczystość? - Stało się ono świętem tych, którzy już zostali zbawieni, a więc ku czci tych, którzy są przez Kościół ogłoszeni jako błogosławieni i święci oraz ku czci tych, którzy już osiągnęli chwałę zbawienia i chwałę nieba -tłumaczy ks. Jakub Rogowski z parafii pw. Ducha Świętego z Stargardu.



- Każdy człowiek może dążyć do świętości - dodaje ks. Tomasz Kancelarczyk. - Bo Bóg pragnie każdego człowieka, bo Bóg pragnie każdego mieć przy sobie. To jest oczywiste. Tam, gdzie jest miłość, tam jest pragnienie obecności i ta świętość to nic innego jak bliskość z Panem Bogiem.



Po mszy św., która w południe rozpocznie się w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym, wyruszy procesja modlitewna za zmarłych.



Msze święte w Kaplicy Głównej przy ul. Ku Słońcu odbędą się o godzinach 9, 12 i 15; na Cmentarzu Nowym przy ul. Bronowickiej o godz. 15.00.



Mszy Świętej o godzinie 12.00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Wejman, a homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.



