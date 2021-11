Susza oszczędziła niektóre uprawy

W tym roku - mimo niesprzyjającej pogody - niektóre zbiory będą udane. Na stosunkowo wysokie plony liczą rolnicy, którzy uprawiają buraki cukrowe.

- Prawdopodobnie w województwie uda się utrzymać poziom z ubiegłego roku - prognozował w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy. - Myślę, że możemy być zadowoleni. Co do plonów, to mamy plony począwszy od 50 ton do zdecydowanie wyższych. Rejon pyrzycki dominuje, na ten zbiór okopowy, zwłaszcza buraków wszyscy czekają, bo to konkretny zastrzyk gotówki do budżetu rolnika.Specjaliści prognozują, że w tym roku - w całym kraju - rolnicy zbiorą przeciętnie 60 ton buraków z jednego hektara. Całej rozmowy na temat tegorocznych zbiorów można wysłuchać w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"