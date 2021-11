Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji 1 listopada

Ulica Ku Słońcu jest zamknięta, dlatego w rejon Cmentarza Centralnego tradycyjnie najlepiej dojechać komunikacją miejską. Linie tramwajowe kursują według sobotnich rozkładów.





W rejonie Cmentarza Centralnego działają dodatkowe kasy biletowe przy Ku Słońcu przy I, II i III Bramie oraz na Dworskiej przy IV Bramie Cmentarza Centralnego.



Do największej szczecińskiej nekropolii można dojechać pięcioma dodatkowymi autobusami, w tym jednym z Polic. Dodatkowo między Gumieńcami a Dworcową kursuje specjalna linia tramwajowa D8. Na linii tramwajowej "12", która dojeżdża do Mieszka I, zwiększono częstotliwość. Podobnie jest w przypadku tramwaju linii "10" i "8".W Dąbiu od soboty wzdłuż cmentarza obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej do ul. Bośniackiej ustanowiono ruch jednokierunkowy.W Zdrojach - zamknięta jest ul Poległych od ul. Walecznych do ul. Cedrowej.Ruch wokół wszystkich szczecińskich nekropolii ma wrócić do stałej organizacji ruchu dziś po 22, ale dopiero na wniosek policji.Szczegóły zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć tu Więcej o zmianach przy cmentarzach można znaleźć tu