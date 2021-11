Moment zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Dziś obchodzimy dzień Wszystkich Świętych.

Jak mówili odwiedzający szczecińskie nekropolie, to dla nich szczególny czas.- To bardzo ważny dzień, w którym odwiedzamy naszych bliskich, którzy już odeszli. Mamy bardzo dużo grobów tu i chcielibyśmy ich wszystkich odwiedzić. To dzień zadumy, w którym wspominamy naszych zmarłych i tych ze świata sportu, kultury - mówili naszemu reporterowi odwiedzający największą szczecińską nekropolię.Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele Katolickim od IX wieku. Ustanowił je w 837 roku papież Grzegorz IV.