Liczne kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od samego rana na szczecińskim Cmentarzu Centralnym organizowane są kwesty. Wolontariusze wielu fundacji zbierają do puszek środki, między innymi na renowację nagrobków oraz pomników.

- Zbieramy na odnowę pomnika katyńskiego. - Przypomina nam o ofiarach zbrodni katyńskiej z roku 1940. - Jest trochę związany z historią mojej rodziny, bo moja mama była w tamtych latach osobą represjonowaną. Została wywieziona do byłego Związku Radzieckiego. Co roku, na taką pamiątkę, zachodzimy w to miejsce i zapalamy znicz. - Na budowę i remont nagrobków. - Na Żołnierzy Wyklętych, naszych bohaterów. - Jesteśmy wolontariuszami Fundacji Niezłomni i pokazujemy na zdjęciach na co te pieniądze idą. Przede wszystkim poszukiwania szczątków, ekshumacje i pochówek - mówią wolontariusze.Kwesty na największym w Polsce cmentarzu potrwają w poniedziałek do godzin wieczornych.