1 listopada na cmentarzach w regionie prowadzone są zbiórki pieniędzy. Wolontariusze kwestują także w Kołobrzegu.

Na kołobrzeskim cmentarzu komunalnym od rana trwa zbiórka na miejscowe hospicjum stacjonarne. Kilkudziesięciu wolontariuszy z charakterystycznymi żółtymi puszkami można spotkać w alejkach czy w pobliżu bram cmentarza.Jak mówią kwestujący, odwiedzający groby w Kołobrzegu są hojni i chętnie wrzucają pieniądze do puszek.- Sami do nas podchodzą. Wrzucają monety 2, 5-złotowe, także banknoty 10-złotowe. Sprawia nam to przyjemność, że możemy z nimi rozmawiać i pomagać. Mogę przyjść wspomóc innych, którzy potrzebują pomocy bardziej niż my. Staramy się zachęcać - mówią wolontariusze, którzy pozostaną na cmentarzu do wieczora.Całość zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na funkcjonowanie hospicjum.