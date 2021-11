Pomnik Pamięci Dzieci Nienarodzonych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Setki zniczy zapłonęły przy "Pomniku Dzieci Nienarodzonych" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Miejsce niedaleko drugiej bramy od lat jest z jednym z najczęściej odwiedzanych punktów nekropolii. Jedni przychodzą tam by pomodlić się w ciszy, inni z powodów osobistych.



- Co roku jesteśmy tutaj, z siostrą przychodzimy, zawsze pamiętamy. To takie ważne miejsce. Wiem, że dużo ludzi przeżywało też własne tragedie i dlatego z tego tytułu dołączamy się do tej modlitwy. - Teraz rodzinie zmarło dziecko, urodziło się martwe. No to szczęście, że mają grób, bo jak on jest, to jest mniejszy ból - mówili szczecinianie.



Pomnik powstał w 1994 roku. Jego autorką jest Wilhelmina Nestorowicz.