Uroczystość Wszystkich Świętych to czas zadumy, nostalgii i przemyśleń [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Refleksja, nostalgia, a przede wszystkim pielęgnacja pamięci o bliskich, którzy odeszli. To określenia - według odwiedzających Cmentarz Centralny w Szczecinie - najtrafniej opisujące poniedziałkowe święto.

- Wyjątkowy dzień zadumy, czekałam na niego. Bardzo się cieszę, że mogę iść do swojego ojca, odwiedzić go i pomyśleć, jakim był dla mnie wspaniałym ojcem. - Zaduma po rodzicach, bo u nich byliśmy. - Takiej nostalgii, przemyśleń. - Refleksja i wspominanie. - Taka nasza tradycja chrześcijańska. - Jutro jest ważniejszy dzień, bo modlimy się za dusze zmarłych, a dzisiaj za świętych - mówią odwiedzający cmentarz.



Uroczystość Wszystkich Świętych to jedno z najstarszych świąt Kościoła katolickiego. Jest obchodzone ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.