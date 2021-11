Dzień Zaduszny. Wspominamy tych, którzy odeszli [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kościół Rzymskokatolicki obchodzi 2 listopada Dzień Zaduszny, czyli czas modlitwy za zmarłych przebywających w czyśćcu.

Czyściec to stan oczyszczenia po śmierci, kiedy zmarłym pokutującym za grzechy - z pomocą, przez swoją modlitwę - przychodzą żyjący wierni. Mogą oni ofiarować odpust za bliską, zmarłą osobę. Odpust jest darowaniem kary za grzechy.



Ludzie - z uwagi na dzień wolny od pracy - wizytują cmentarze 1 listopada, ale właśnie 2 listopada to czas na odwiedziny grobów naszych bliskich i naszą modlitwę za nich - wskazuje ks. Jakub Rogowski z parafii pw. Ducha Świętego w Stargardzie.



- Właśnie wtedy Kościół w sposób szczególny modli się za tych, którzy odeszli do życia wiecznego, a którzy - być może - jeszcze przebywają w czyśćcu, a więc są wciąż na drodze oczekiwania do osiągnięcia chwały w gronie zbawionych w Królestwie Niebieskim - powiedział.



Dzień ten ma długą tradycję, o której mówi ks. Tomasz Mędrek, dyrektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Tradycja sięga średniowiecznych praktyk zakonnych, które wprowadzały modlitwę za zmarłych współbraci w jednym, określonym dniu - przypomina ks. Mędrek.



Kościół ogłosił prawdę o istnieniu czyśćca w osobnym dekrecie podczas Soboru Trydenckiego w XVI wieku.



Decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dekretu opublikowanego na polecenie Ojca Świętego jeszcze w ubiegłym roku, możliwość uzyskania odpustu za zmarłych jest ustanowiona na cały miesiąc listopad po to, aby uniknąć dużych skupisk ludzi w tym samym czasie, m.in. na cmentarzach i w kościołach.



Aby uzyskać odpust w intencji zmarłej osoby należy pomodlić się na cmentarzu, wzbudzić intencję otrzymania odpustu, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć w tym dniu Komunię Świętą i odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła przez odmówienie "Ojcze Nasz", "Wierzę Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.