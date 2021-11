Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

W Kołobrzegu rozpoczęły się przygotowania do największej świątecznej akcji charytatywnej w mieście, czyli Wigilii dla Samotnych.

Pomoc planują wolontariusze fundacji Wolne Miejsce, którzy od 2015 roku przygotowywali największą wigilijną kolację w Kołobrzegu. Z uwagi na pandemię, w ubiegłym roku akcja przyjęła formę z dostawą do domu.



Koordynator wolontariuszy Kamil Barwinek mówi, że w tym roku fundacja ponownie przygotowuje paczki, które zostaną dostarczone bezpośrednio do mieszkańców.



- Do kołobrzeżan trafi ponad 400 wigilijnych paczek, w których znajdą się takie tradycyjne potrawy jak uszka, barszczyk, ryba po grecku, sałatki, opłatek i życzenia od Fundacji - mówi Barwinek.



Wkrótce rozpocznie się zbiórka towarów, w którą będą mogli zaangażować się mieszkańcy i przedsiębiorcy. Same paczki zostaną dostarczone 24 grudnia.