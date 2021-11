Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dla bezdomnych w Szczecinie przygotowano 315 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

W tym roku wciąż obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz zmieniono nieco procedury przyjęcia do placówek. Łatwiej skorzystać z nich osobom zaszczepionym lub posiadającym negatywny wynik testu na koronawirusa.



Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych to Schronisko „Feniks" przy ul. Zamkniętej, Schroniska dla Mężczyzn „Caritas" przy ulicach Nehringa i Strzałowskiej, Schronisko dla Kobiet „Caritas" przy ul. Piasecznej oraz Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Stowarzyszenie „Złoty Wiek" przy ul. Hryniewieckiego. Do dyspozycji jest też Ogrzewalnia czynna całą dobę, przy ul. Dąbrowskiego.