Setne urodziny profesor Wandy Półtawskiej

Setne urodziny obchodzi we wtorek profesor Wanda Półtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II, psychiatra i doktor nauk medycznych urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie.

Jako 20-latka została poddana bestialskim eksperymentom medycznym przeprowadzonym

przez niemieckich lekarzy w obozie koncentracyjnym Ravensbruck.



Zaprzyjaźniony z nią prawnik - pochodzący ze Szczecina - mecenas Maciej Krzyżanowski mówi, że pomimo zaawansowanego wieku rozmowy z Wandą Półtawską nie należą do łatwych.



- To nie były na początku rozmowy łatwe. Nigdy, u Pani Wandy nie jest rozmowa wyłącznie tylko spotkaniem towarzyskim, ale to są de facto - można powiedzieć - rekolekcje, nauka i wykład. Zwłaszcza mężczyźni dostają tam na początku dość surową lekcję. Natomiast później, myślę, że każdy, a przynajmniej wielu - bo znam takie osoby, niektóre same przyprowadziłem do pani Wandy - to jednak pomimo pewnego szoku początkowego później twierdzili, że było warto - dodaje Krzyżanowski.



Wanda Półtawska - od lat '50 ubiegłego wieku - przyjaźniła się z późniejszym papieżem, księdzem Karolem Wojtyłą. Najważniejszą część swojego życia zawodowego poświęciła poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu oraz ochronie życia poczętego. Została odznaczona Orderem Orła Białego.