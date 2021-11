Przebudowa przejścia na ulicy Szczecińskiej zajęła niespełna dwa miesiące. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Przebudowa przejścia na ulicy Szczecińskiej zajęła niespełna dwa miesiące. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż ta inwestycja wydaje się drobna, to przez mieszkańców tej małej miejscowości pod Kołobrzegiem była wyczekiwana latami. Mowa o nowym przejściu dla pieszych w Zieleniewie.

Chodzi o jeden z głównych wjazdów do Kołobrzegu, czyli o miejsce o dużym natężeniu ruchu. Przebudowa przejścia na ulicy Szczecińskiej zajęła niespełna dwa miesiące, ale poseł Czesław Hoc zaznacza, że mieszkańcy czekali na taką inwestycję od lat.



- Doczekali się. A bardzo na to czekali, bo było tam rzeczywiście niebezpiecznie. Młodzież i starsi ludzie, seniorzy, bardzo narzekali na to przejście - przyznał.



Przejście poza sygnalizacją świetlną zyskało także radar, który wyzwala światło czerwone dla kierowców jadących szybciej, niż dozwolone 50 km/h. Inwestycję zrealizował Powiat Kołobrzeski przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość kosztowała 70 tysięcy złotych.