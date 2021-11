Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zamknięty dla ruchu został fragment ulicy Szymanowskiego w Szczecinie.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Wąską do skrzyżowania z Herbową. W tej części miasta doszło do awarii sieci wodociągowej.



Prace drogowe na ulicy Szymanowskiego prowadzą już służby szczecińskiego ZWiK-u. Utrudnienia w tej części Szczecina potrwają do czwartku.