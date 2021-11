Kolejnych 12 osób zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Fot. CBŚP

Kolejnych 12 osób zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Trzy same zgłosiły się na wezwanie. Chodzi o grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT.

Śledztwo prowadzi Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej. Jest ponad 150 podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa.



Grupa teoretycznie zajmowała się obrotem polimerami, praktycznie była to typowa "karuzela podatkowa", w której tworzono fałszywą dokumentację i faktury generujące koszty. To było podstawą do zwrotu podatku VAT.



86 osób już usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pięciu zarzuca się kierowanie grupą.