Mały jeż zimy nie przeżyje. Potrzebna pomoc

Zachodnia część Polski, niestety jest obłożona "sierotami wrześniowymi". I te maluchy mają w tej chwili wagę do 500 gramów. źródło: https://pixabay.com/pl/5148711/Jochen_Schaft/CC0 - domena publiczna

Nie bójmy się pomagać zagubionym jeżom - apeluje w Radiu Szczecin Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.

Ssaki te w listopadzie powinny być już w stanie hibernacji. Może się jednak zdarzyć, że na spacerze spotkamy wybudzonego osobnika. Weźmy go do domu - apeluje Białowolska



- Szczecin, zachodnia część Polski, niestety jest obłożona "sierotami wrześniowymi". I te maluchy mają w tej chwili wagę do 500 gramów. Takie jeże absolutnie nie mogą zostać na dworze; zabieramy definitywnie wszystkie osobniki, zanosimy do domu... - zalecała.



Tam przede wszystkim trzeba je ogrzać, a następnie szukać pomocy w odpowiednich ośrodkach.



W okolicach Szczecina udziela jej właśnie Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt. W Szczecinie działa też Pogotowie Jeżowe. Można również zadzwonić na Straż Miejską - nr 986.



Ponadto - jeszcze w grudniu, w Wielgowie - ma zostać otwarty specjalny ośrodek pomocy zwierzętom.