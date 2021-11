Proces seryjnego mordercy z Kołobrzegu. Zeznają pierwsi świadkowie

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie trwa kolejna rozprawa seryjnego mordercy z Kołobrzegu, który odpowiada za śmierć trzech kobiet i przejęcie ich majątku. W skruchę oskarżonego nie wierzą rodziny ofiar.

45-letni Mariusz G. usłyszał łącznie 21 zarzutów. Najcięższe z nich to zabójstwa Bogusławy R., Anety D. i Iwony K. Oskarżony o dokonanie tych zbrodni marynarz, a jednocześnie przedsiębiorca z Kołobrzegu przyznał się do morderstw.Członkowie rodzin jego ofiar, Marcin Rżany i Bartosz Huttner nie wierzą jednak w skruchę zabójcy. - W oczach tego człowieka nie widać w ogóle winy. Zmanipulował wszystkie trzy kobiety. Mówienie, że żałuje, przeprasza, to chyba nikt w to nie wierzy. W ogóle mi się to w głowie nie mieści. Myślę, że każdemu. W bestialski sposób mordować dla korzyści majątkowych - mówili członkowie ofiar.Obecnie trwa druga rozprawa, w czasie której zeznania będą składali pierwsi świadkowie.Mariuszowi G. grozi dożywocie. Pozostałym oskarżonym w tej sprawie: trzem kobietom i jednemu mężczyźnie od 5 do 8 lat więzienia.