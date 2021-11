Budowa tunelu w Świnoujściu. Kolejny etap [ZDJĘCIA]

Tunel ma być ukończony na przełomie 2022 i 2023 roku. Fot. Urząd Miasta Świnoujście

140 dni mrożenia gruntu pod wodą, by wykopać otwory na wyjścia ewakuacyjne - to nowe i obecnie największe wyzwanie wykonawcy tunelu w Świnoujściu. Budowa podziemnych wyjść ma potrwać pół roku.

Zakończyło się drążenie, przyszedł czas na mrożenie. Wykonawca tunelu pod Świną rozpoczął prace związane z wbudowywaniem prefabrykatów, które w przyszłości będą stanowiły wyjścia ewakuacyjne tunelu. Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia wyjaśnia, że samo drążenie, to tylko część budowy.



- Budowa tunelu w tej chwili wchodzi w okres właściwie jego wyposażania, bo przewiert już mamy, więc trzeba przystępować i wykonawca już przystępuje do budowy wyjść ewakuacyjnych. Już zaraz będą wchodziły firmy z wyposażaniem w instalację całego obiektu. To oczywiście jeszcze potrwa wiele miesięcy - zapowiedziała.



Droga ewakuacyjna znajdowała się będzie pod jezdnią. To oznacza, ze wykonawca będzie musiał przebić się poza obudowę tunelu. By tego dokonać, grunt musi zostać schłodzony.



Wykonawca jest w trakcie przygotowania instalacji solankowych, które wpuszczone w grunt będą miały nawet minus 35 stopni Celsjusza, a sam grunt około minus 10 stopni.



Wszystko to ma zminimalizować ryzyko niestabilności wykopu i zalania go wodami gruntowymi. Budowa tej części inwestycji potrwa pół roku, a cały tunel ma być ukończony na przełomie 2022 i 2023 roku.