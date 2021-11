Czas na święto winiarzy w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po jesiennych zbiorach przyszedł czas na święta winiarzy. Pierwszy Festiwal Wina Pomorza Zachodniego rusza już w sobotę w Szczecinie.

Będzie też coś na ząb, bo będą produkty regionalne i będzie też coś dla ducha, bo jak festiwal to - muzyka. W czasie winiarskiego święta na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprezentuje się 9 winnic m.in. z Rajkowa, Baniewic czy Darłowa. - Przez dwa dni o winie będzie można dowiedzieć się prawie wszystkiego - mówi Jacek Turnau, współwłaściciel winnicy w Baniewicach. - Oprócz tego będą też seminaria. Nasz sommelier Maurycy Michalak poprowadzi seminarium na temat regionów świata, bo przecież nie tylko w Szczecinie i pod Szczecinem mamy winnice. Myślę, że będzie fajnie i edukacyjnie. Serdecznie zapraszamy.



Festiwal wina Pomorza Zachodniego rozpocznie się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W sobotę impreza potrwa od 11 do 21, w niedzielę - od 10 do 18.