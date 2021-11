Ewenement: płynny wjazd do Szczecina

Przejazd jest płynny, a przed remontowaną Estakadą Pomorską nie ma korków. źródło: googlemaps

To bardzo dobry dzień dla kierowców, którzy dojeżdżają do centrum Szczecina od strony prawobrzeża. Po raz pierwszy od wielu miesięcy przejazd jest płynny, a przed remontowaną Estakadą Pomorską nie ma korków.

Drogowcy rozpoczęli układanie ostatniej, tzw. ścieralnej warstwy asfaltu na nitce wjazdowej. Część ruchu przerzucono na drogę biegnącą pod Estakadą.



- Mamy dwa pasy biegnące obok plus jeden - biegnący "pod prąd" - na jezdni wyjazdowej z miasta. Zatem de facto w stronę centrum Szczecina poruszamy się trzema pasami ruchu - mówił w audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich, Piotr Zieliński.



Jeśli pogoda dopisze prace przy układaniu asfaltu powinny się zakończyć w tym tygodniu. Wtedy kierowcom udostępniony zostanie cały wiadukt - po trzy pasy na wjeździe i wyjeździe z centrum - a to oznaczać będzie: brak korków.



Koniec wszystkich prac - według planów - to wrzesień przyszłego roku. Najprawdopodobniej jednak prace zostaną zakończone wcześniej. Wartość kontraktu to blisko 45 mln złotych.