Sześć holterów trafi do świnoujskiego szpitala

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Lecznica pozyskała dofinansowanie na kupno sprzętu medycznego. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na badanie. W tej chwili pacjenci na pomiar czekają dwa miesiące.

Lecznica obecnie dysponuje 12 holterami, które są w ciągłym obiegu. Pacjenci, by się przebadać muszą czekać - mówi Mateusz Muszczyński, lekarz szpitala miejskiego w Świnoujściu.



- Są to urządzenia do 24-godzinnego pomiaru tętna, akcji serca albo ciśnienia. Holterów EKG mamy osiem, a ciśnieniowych mamy cztery. Problem jest z tym, że jest ich mało. Czas oczekiwania na badanie, to są dwa miesiące - podkreśla Muszczyński.



Kupno sześciu nowych urządzeń zdaniem lekarza znacznie usprawni diagnostykę kardiologiczną.



- Jak jest jakaś pilna sprawa, to się kombinuje, żeby szybciej temu pacjentowi pomóc i zrobić to badanie. Chcielibyśmy sześć takich urządzeń kupić. To by znacznie skróciło czas oczekiwania i skróciło tę diagnostykę - dodaje Muszczyński.



Holtery nie są jedynym sprzętem, jaki wkrótce znajdzie się w szpitalu. Dzięki środkom pozyskanym w budżecie obywatelskim, placówka zyska sprzęt za milion złotych.