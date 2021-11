Jeszcze w listopadzie na łyżwy koło Netto Areny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przy szczecińskiej Netto Arenie powstanie lodowisko. Ślizgawka zacznie działać pod koniec listopada i będzie dostępna aż do wiosny.

Na razie stanęła ogromna hala namiotowa - to zadaszenie dla lodowiska - wkrótce zostanie ułożona tafla o powierzchni ponad 750 metrów kwadratowych. Otwarcie zaplanowano na 26 listopada.



Lodowisko będzie otwarte 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00, a w weekendy 10.00-22.00. Na miejscu będzie dostępna wypożyczalnia łyżew, serwis oraz szatnie. Na terenie obiektu pojawią się również punkty gastronomiczne.



Ceny biletów będą wahać się od 12 do 17 złotych za godzinę jazdy.