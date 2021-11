Niedziela dniem sąsiedzkich zmagań

Zawody, w których liczy się nie tylko sprawność fizyczna, a przede wszystkim znajomość miasta i jego mieszkańców.

Sąsiedzkie zmagania Szczecinian odbędą się w niedzielę - w szkole muzycznej - na ul. Bolesława Śmiałego.Zawodnicy odpowiedzą na pytania zadane wcześniej setce ankietowanych, na temat życia w stolicy Pomorza Zachodniego. To w pierwszym etapie - a w wielkim finale - jakie to będą konkurencje mówi organizatorka, Paulina Stok-Stocka ze Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki.- Takie, jakie czasami były zawody dla dzieciaków, czyli np. budowanie dużych konstrukcji z wielkich klocków. Skoro to też niedziela i dzień kotleta schabowego, to będzie również jakieś wspólne szykowanie obiadu. To będą konkurencje, podczas których będzie dużo śmiechu i zabawy - wymienia Stok-Stocka.Do udziału w 1. sąsiedzkich mistrzostwach Śródmieścia wciąż można się zgłaszać -kontaktu szukajcie na Facebooku pod hasłem "Sąsiakiada Szczecin"