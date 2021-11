Problemów z przejazdem przez Stargard ciąg dalszy

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Trwa modernizacja układu torowego i wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Stargardzie. Przejazd pod nim jest zamknięty od października.

To wynika z harmonogramu robót, utrudnienia potrwają około miesiąca - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.



- Na przełomie listopada i grudnia "połówkowo" powinniśmy móc jechać. To jest istotne dla pieszych, bo powinien być również przywrócony ich ruch. Natomiast później czekają nas jeszcze prace na drugiej części wiaduktu - mówił Siemieniec.



Wszystkie prace związane z przebudową wiaduktu mają potrwać do końca 2022 roku - dodał rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.



- Wykonawca ma świadomość i zamawiający cały czas mu o tym przypomina, że jest to bardzo ważny trakt drogowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest duży dyskomfort dla kierowców, jeżeli te zmiany są często wprowadzane. Niemniej jednak muszą być wykonane - mówił rzecznik.



Przebudowa wiaduktu, którą prowadzi Spółka Trakcja, to część wartej ponad pół miliarda zł inwestycji przebudowy infrastruktury linii kolejowej na odcinku Szczecin Dąbie-Stargard.