Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W powiecie świdwińskim mieszkańcy mają nowe Centrum Kultury.

W Brzeżnie powstała sala widowiskowa, szereg pomieszczeń do zajęć, zaplecze kuchenne oraz Gminna Biblioteka Publiczna.



Centrum, przystosowane dla osób z niepełnosprawnych, wyposażono w meble i sprzęt elektroniczny. Teren wokół budynku został zagospodarowany. Posadzono zieleń i wybudowano parking.



Całkowity koszt prac to prawie 3 mln zł. Ponad milion 800 tysięcy - to unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego. W piątek oficjalne otwarcie.