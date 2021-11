Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szósta akcja zbiórki krwi w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Od rana kilkadziesiąt osób, przede wszystkim pracownicy Portu i ich rodziny dzieliły się cennym darem.

- To nie jest jednorazowa akcja, my zazwyczaj organizujemy to raz, bądź dwa razy do roku. Absolutnie nie należy się bać, to nie boli, a można naprawdę uratować komuś życie - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Portu Szczecin i Świnoujście.



Na miejsce przyjechał autokar uczniów ze szkoły współpracującej z portem. Wielu spośród nich, to 18-latkowie, którzy krew oddawali po raz pierwszy. - O dziwo jest dobrze, myślałem, że będzie źle, zasłabnę czy coś takiego, ale czuję się dobrze. Wychowawca mnie namówił, a dziewczyna zachęciła. Chciałem pomóc innym - podkreśla uczeń.



W portowej akcji oddawania krwi w piątek udział wzięło ponad 20 osób. Zbiórki organizowane są dwa razy do roku - jesienią i wiosną.