Sprawdź, co dzieje się w ten weekend w regionie [LISTA WYDARZEŃ]

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych wydarzeń na najbliższe dni.

PIĄTEK - 10:00 - wystawa ilustracji - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34



PIĄTEK - 17:00 - SOBOTA - zabawa integracyjna - Jankowo k/Drawska, świetlica wiejska



PIĄTEK - 18:00 - występ artystyczny - Przecław, GOKSiR, ul. Rekreacyjna 1



PIĄTEK - 19:00 - koncert - Filharmonia w Szczecinie, ul. Małopolska 48



PIĄTEK - 21:00 - impreza muzyczna - Szczecin, Klub After Ego, pl. S. Batorego 4



SOBOTA - NIEDZIELA - warsztaty taneczne - Drawsko Pomorskie, Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego



SOBOTA - 10:00 - bazarek - Szczecin, ul. Bronowicka 41



SOBOTA - 11:00 - NIEDZIELA - Festiwal Wina - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34



SOBOTA - 11:00 - NIEDZIELA - promocyjne zwiedzanie - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34



SOBOTA - 11:00 - NIEDZIELA - Festiwal Filmowy - Szczecin, studio S-1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73



SOBOTA - 13:00 - festyn - Boisko Gminne w Bezrzeczu





Święto Latawca na boisku gminnym w Bezrzeczu. W planach puszczanie latawców, konkurs na najładniejszy, własnoręcznie wykonany latawiec i ognisko z kiełbaskami.

SOBOTA - 16:00 - warsztaty rodzinne - Szczecin, Galeria Tworzę się, budynek DK 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2



SOBOTA - 17:00 - impreza plenerowa - Szczecin, Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd, ul. Kopalniana 12



SOBOTA - 19:00 - koncert - Szczecin, Filharmonia, ul. Małopolska 48

NIEDZIELA - 10:00 - piknik - Szczecin, Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdowe, ul. Kopalniana 12



NIEDZIELA - 10:00 - plener Migawki - Szczecin, parking przy Białej Polanie, ul. Miodowa 3



NIEDZIELA - 12:00 - sąsiakiada - Szczecin, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Bolesława Śmiałego 42-43



NIEDZIELA - 15:00 - spacer z przewodnikiem - Szczecin, wydział ekonomiczny US, ul. Mickiewicza 64



Baśniowe prace najsłynniejszego polskiego ilustratora Jana Marcina Szancera można podziwiać na Zamku Książąt Pomorskich. Wystawa „Szancer, wyobraź sobie!" zabierze was do tego niezwykłego świata znanego z bajek, i opowie o życiu twórcy. Częścią ekspozycji są specjalne instalacje: szafa z podwójnymi drzwiami, sceny teatralne czy ściana niewidocznych strachów. Ekspozycję można odwiedzać do 20 marca 2022 roku.Najpierw wspólne dekorowanie sali, przygotowywanie pokazu mody, loterii fantowej i zabaw tanecznych oraz oprawy muzycznej, a na drugi dzień - zabawa. "Prywatka z PRL-u" w świetlicy wiejskiej w Janowie koło Drawska to spotkanie z okazji Dnia Seniora.W programie inteligentna satyra, humor, piosenki i doskonała zabawa. Nowy program, nowe piosenki, monologi i skecze Andrzeja Poniedzielskiego to efekt pracy twórczej w pandemii.Kolejny laureat Konkursu Chopinowskiego wystąpi w Szczecinie. Alexander Gadjiev zagra Chopina i Schumanna. Koncert dostępny również w formie płatnej transmisji online dostępnej na: https://livefilharmonia.szczecin.pl/Impreza fanów muzyki sprzed ponad 30 lat. Depeche Mode, The Cure, Madonna, Dawid Bowie i Pink Floyd będą królować podczas wieczoru w After Ego pod hasłem "Synths of 80s".Warsztaty Flamenco w Drawsku poprowadzi Marlena Krawczyk ze szkoły tańca w Koszalinie. Zapisy pod numerem telefonu 502106916.Miody, pieczywo, ryby i przetwory mleczne, a także warzywa i owoce prosto od rolników, swojskie wędliny, dżemy i sery będzie można kupić przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie. Wydarzenie potrwa do godziny 14.Impreza ma na celu popularyzację kultury winiarskiej i prezentację winnic działających na Pomorzu Zachodnim. Na zamkowym dziedzińcu zaprezentują się winiarnie z naszego regionu. Zaplanowano warsztaty, degustacje, prelekcje, koncerty i konkursy z nagrodami. Szczegóły na stronie: https://zamek.szczecin.pl/wydarzenie/wydarzenia-plenerowe/i-festiwal-wina-pomorza-zachodniego/Zamek otwiera swoje bramy z okazji 5. rocznicy wydania okazjonalnej monety o nominale 5zł przedstawiającej Zamek Książąt Pomorskich. W planach zwiedzanie zamkowych atrakcji (dostępna będzie Wieża Dzwonów) i wystawy (w tym najnowszej „Szancer, wyobraź sobie!") w promocyjnej cenie.Zaprezentowane zostaną najlepsze filmy o tematyce marynistycznej. Motywem przewodnim jest żeglarstwo i jego różnorodność. Zobaczymy 8 filmów z całego świata.Szczegółowy program i informacje o wejściówkach: www.jachtfilm.pl.Na warsztatach dowiecie się jak czytać książkę równocześnie podskakując lub tańcząc. Zrobicie własne książki, wykorzystując materiały, które wydają się nikomu niepotrzebne. Warsztaty rodzinne "Czytanie wrażeniowe z Małgorzatą Swędrowską" autorką książki „Moja mama, mój tata" i „Moja babcia, mój dziadek w Galerii Tworzę się w Szczecinie w sobotę.Zwiedzanie Groty, poznanie słowiańskiego obrzędu dziadów, ognisko z kiełbaskami, warsztaty plastyczne tworzenia lampionów, ogniobranie - spacer ścieżką wytyczoną przez światło świec - to wydarzenia składające się na Dziady nad Jeziorem Szmaragdowym 2021. Wydarzenie potrwa do godziny 20. Obowiązują zapisy.https://www.facebook.com/events/941684793400077/?ref=newsfeedEwa Bem zaprosiła na scenę gości. W szczecińskiej Filhamonii zaprezentuje się m.in. z Dorotą Miśkiewicz i Andrzejem Jagodzińskim. Świętując 50. lat działalności artystycznej, Bem śpiewa najbardziej lubiane piosenki. Ewa Bem i Goście - koncert w sobotę o 19.Piknik rodzinny "Niepodległą mamy we krwi". W programie pokaz sprzętu wojskowego i służb mundurowych, możliwość honorowego oddania krwi, pokaz współczesnej broni palnej, darmowy popcorn i malowanie buziek. Zabawa potrwa do 14. Wstęp bezpłatny.Gratka dla fanów fotografowania. Prowadzący w Radiu Szczecin program "Migawka" Andrzej Kutys zabiera chętnych do lasu w okolicach jeziora Głębokiego i Puszczy Wkrzańskiej. "Jesienny spacer Doliną Siedmiu Młynów" rozpocznie się w niedzielę o 10. Wydarzenie bezpłatne, dla wszystkich chętnych.Śródmiejskie starcia sąsiadów w Szczecinie. Zawody, w których nie liczą się predyspozycje fizyczne, tylko spryt, zgranie drużyny i gotowość do dobrej zabawy - obiecują organizatorzy. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki.Więcej informacji tu: https://www.facebook.com/events/241066941239602Drugi Spacer z Dreszczykiem z Michałem Rembasem, jako część jesiennego projektu „III Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem".Na trasie zobaczycie scenerię tragicznych katastrof, zamieszek, wypadków i zbrodni. Poznacie okoliczności wydarzeń, o których swego czasu, było głośno.