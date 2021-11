W sobotę na Placu Handlowym przy ulicy Piłsudskiego w Policach odbędzie się charytatywny bazarek dla Jakuba Znojka. Cały dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rehabilitację 23-latka, który w ubiegłą Wigilię został staranowany przez pijanego kierowcę.

Nasze stoisko będzie otwarte w godzinach od 10 do 13 - powiedziała organizatorka wydarzenia, Urszula Siedlecka.- Będziecie mogli spróbować naszych pierogów z mięsem i ruskich, klusek śląskich, smalcu, chlebów oraz ciast. Dlaczego Kuba? Jego los bardzo nas poruszył. Same mamy dzieci w podobnym wieku, a dla nas on jest bohaterem. Bardzo serdecznie zapraszamy do pomocy Kubie w powrocie do zdrowia - mówi Siedlecka.Jakuba Znojka można wesprzeć również poprzez zbiórkę internetową na portalu siepomaga.pl