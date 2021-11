Wizualizacja Fabryki Wody. Mat. UM Szczecin

Restauracja, kawiarnie, siłownia, klub fitness czy kręgielnia - trwa przetarg na najem powierzchni pod prowadzenie działalności w powstającym w Szczecinie kompleksie Fabryka Wody.

Oferty można składać do 24 listopada.



Fabryka Wody to ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Oprócz basenów, zjeżdżalni, saunarium i Edukatorium, część obiektu przeznaczona będzie pod działalność komercyjną.



Restauracja z kawiarnią, bary, pijalnia soków, fitness i siłownia, squash, kręgielnia z bilardem, ścianka wspinaczkowa, sklepik, bawialnia dla dzieci to dodatkowe elementy, które mają uzupełniać ofertę całego kompleksu.