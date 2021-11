Śledztwo po tragicznym wypadku w świnoujskim porcie

Nie żyje 22-letni operator świnoujskiego portu handlowego, który w czwartek wieczorem uległ wypadkowi w czasie pracy.

Spadł wraz z kabiną suwnicy w czasie wykonywania przeładunku. W tym czasie wiał silny wiatr a w porcie ogłoszone zostało pogotowie sztormowe.Trwa śledztwo prokuratury w sprawie śmiertelnego wypadku na terenie OT-Portu w Świnoujściu. Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 22. Młody mężczyzna wykonywał prace przeładunkowe w czasie silnego wiatru. Kabina, w której się znajdował, w pewnym momencie runęła. Mężczyzna prawdopodobnie zginął na miejscu. Akcja ratunkowa trwała do godziny 14 następnego dnia. Prace strażaków uniemożliwiały trudne warunki pogodowe.Urząd Morski w Szczecinie w czasie wypadku ogłosił tzw. pogotowie sztormowe, co w praktyce powinno oznaczać zabezpieczenie ludzi i sprzętu przed działaniem sztormu. 22-latek był piłkarzem Klubu Sportowego Prawobrzeże. Osierocił małe dziecko.