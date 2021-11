Małe gabinety lekarskie w Galaxy. "To nie wstyd" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Można zbadać jądra przy okazji zakupów. Tak jest w centrum handlowym Galaxy w Szczecinie, gdzie stanęły małe gabinety lekarskie, gdzie mężczyźni mogą zrobić USG.

W ten sposób można wykryć nowotwory. Do badania ustawiła się spora kolejka. - Było profesjonalnie, szybko, komfortowo na tyle, na ile jest to możliwe w tym badaniu. Profilaktyka jest ważna. Kobiety chodzą, dlaczego mężczyźni mieliby się nie badać. Żyjemy w XXI wieku. Uważam, że diagnostyka i zapobieganie temu jest bardzo ważne. Nie uważam, że badania i dbanie o swoje zdrowie było wstydem. Każdy powinien o to dbać - mówili mężczyźni.- Myślę, że to nie jest takim tematem, tabu, jak było niegdyś. Liczę, że w przyszłości kolejka będzie jeszcze dłuższa, bo każdy powinien być przebadany - mówi lekarz rezydent urologii, który wykonuje badania w Galaxy.Listopad został uznany na całym świecie miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąderAkcja potrwa w sobotę w centrum handlowym Galaxy do godziny 18.