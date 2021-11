Drożej za śmieci wokół Kołobrzegu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy małych miejscowości położonych wokół Kołobrzegu zapłacą więcej za śmieci. Tak zdecydowali miejscowi radni.

Chodzi m.in. o takie miejscowości jak nadmorskie Dźwirzyno czy Grzybowo położone w gminie wiejskiej Kołobrzeg. Miejscowi urzędnicy zaproponowali zmianę systemu opłat, który od nowego roku ma być uzależniony od zużycia wody. Chcieli przy tym zatwierdzenia najwyższej możliwej stawki, czyli 13,43 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody, co dla większości mieszkańców oznaczałoby kolosalne podwyżki.



Oburzony taką propozycją był radny Krzysztof Chabaj. - Jest to najwyższa cena, jaką można przyjąć i która wynika z ustawy. To dotknie niektóre rodziny, od 70 do 100 procent - wylicza Chabaj.



Radny zaproponował, by stawkę ustalić na poziomie 8,64 zł. Jego wniosek przepadł, ale większość rady uznała, że kompromisowym rozwiązaniem będzie przyjęcie kwoty 10 złotych za każdy metr sześcienny zużytej wody. Dla mieszkańców, którzy dotychczas płacili kwotę 25 złotych od osoby oznacza to, że podwyżki będą, jednak nie tak znaczne, jak chcieliby tego urzędnicy.