Wygoda dla żeglarzy. Nie trzeba będzie chodzić do bosmanatu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Innowacyjne rozwiązanie w świnoujskim porcie - żeglarze za prąd na pomoście zapłacą przez aplikację. Już wkrótce słupki z energią będą dostępne po dokonaniu opłaty online.

Marina Basenu Północnego w Świnoujściu wprowadza nowoczesne rozwiązanie. Planowany jest na niej nie tylko remont, ale też ułatwienie dostępu do energii. Teraz żeglarze, by mieć prąd, muszą dokonać formalności w bosmanacie. To się zmieni. Już w przyszłym sezonie punkty dostępu będą działały po uiszczeniu opłaty przez specjalną aplikację. To rozwiązanie ma usprawnić korzystanie z obiektu.



Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tej chwili przygotowuje przetarg na wykonanie wspomnianych udogodnień.