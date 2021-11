Tak wygląda to, co zostało po wybuchu w Żydowcach. Apel córki [ZDJĘCIA]

Dom mojego taty cały runął, nie wiem na tą chwilę czy cokolwiek ocalało - pisze do Radia Szczecin córka najbardziej poszkodowanego w sobotnim wybuchu w Żydowcach.

Natalia Ejsmont podaje, że jej tata jest w ciężkim stanie w szpitalu. Ma poparzone 70 procent ciała i drogi oddechowe. W szpitalu jest także jego partnerka. Dzieci pani Natalii ucierpiały najmniej - mają drobne rany powierzchowne i popalone włosy. Są w szoku, ale są stabilne.Kobieta zwraca się z apelem o modlitwę za swoich bliskich i dziękuje służbom, sąsiadom i koleżankom ze szkoły za pomoc i wsparcie w tej trudnej sytuacji.Na zdjęciach widok tego, jak wygląda otoczenie domu przy ulicy Srebrnej w Szczecinie. W sobotę około godziny 15:40 doszło do wybuchu i budynek zawalił się.W środku znajdowało się siedem osób, pięcioro dorosłych i dwójka dzieci. Wszyscy trafili do szpitali. W najcięższym stanie był mężczyzna w średnim wieku, nieprzytomnego śmigłowiec LPR zabrał do placówki w Gryficach. Dzieci są w wieku 3 i 7 lat.Na miejscu pracowali policjanci, straż pożarna, która dokładnie sprawdzała gruzowisko. Było sześć karetek Pogotowia Ratunkowego, lądowały także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Po zakończeniu tych działań będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - relacjonowała w sobotę młodsza aspirant Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Pomoc zadeklarował wojewoda zachodniopomorski. - To przede wszystkim pierwsza pomoc, która jest w mojej dyspozycji, to jest 4800 złotych, 1200 złotych ze strony samorządu. Oczywiście to jest niewielka pomoc, mam taką doskonałą świadomość, dlatego będę występował do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie rezerwy. Musimy to bardzo szybko przeanalizować i taki wniosek niezwłocznie zostanie skierowany. Jaka to będzie kwota trudno mi w tym momencie powiedzieć - podkreśla wojewoda Zbigniew Bogucki.Otrzymujemy od was dużo pytań drogą telefoniczną i za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak można pomóc rodzinie. Kiedy tylko będziemy mieli informacje o ewentualnym numerze konta lub zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy opublikujemy taką aktualizację.