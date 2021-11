Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pobiegną, by namawiać do badań profilaktycznych i dodać otuchy walczącym z rakiem. W niedzielę w Szczecinie 4. Bieg z Wąsem.

Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji "Movember", która ma na celu profilaktykę nowotworów jąder u mężczyzn.



- Pobiegnie i pójdzie z kijami 200 osób - mówi Kamil Bieńkowski, jeden z organizatorów. - Z roku na rok akcja jest coraz szerzej komentowana. Coraz więcej ludzi chce się bawić. W listopadzie mężczyźni zapuszczają wąsy, a bieganie jest coraz bardziej popularne. Obostrzenia zmusiły nas do ograniczenia liczby chętnych. Gdyby nie to, to myślę, że z 500 osób by się z nami pobawiło w tym roku.



Trasa ma 8 km po Lesie Arkońskim. Start o 12.